В центры 'ЯМариуполь' в Ужгороде и Тернополе привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В двух гуманитарных хабах "ЯМариуполь" – ужгородском и тернопольском – начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

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В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступит мариупольцам в 15 городах. Это Днепр, Запорожье, Киев, Хмельницкий, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы, Винница, Ужгород, Ровно, Кривой Рог.

Для каждого вынужденного переселенца гуманитарная помощь является важной поддержкой. В продуктовых наборах – питательные продукты, которые легко готовятся и долго хранятся. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".