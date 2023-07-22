В центрах 'ЯМариуполь' переселенцам передали 20 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Подошли к концу выдачи очередной партии продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова в центрах поддержки переселенцев "ЯМариуполь". 20 тысяч наборов с продовольственной помощью для мариупольцев Фонд направил в 15 городов Украины в мае.

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Выдачи производились на базе гуманитарных хабов "ЯМариуполь". Городом, где был вручен первый набор, был Хмельницкий. Городом, где выдачи этой партии завершились, стал Тернополь. Подчеркнем, что сотрудничество Фонда с центрами поддержки "ЯМариуполь" разноплановое, и оно продолжается.

В составе наборов – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Для людей, которые строят свою жизнь заново, эта помощь весома и ожидаема.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".