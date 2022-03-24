В Тростянце вторые сутки пылает пожар, спасатели не могут попасть на место из-за обстрелов

В Тростянце Сумской области вторые сутки горит предприятие. Пожар не удается потушить из-за постоянных обстрелов.

Об этом на своей странице в Facebook глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он добавил, что Тростянец остается самой горячей точкой в регионе уже третьи сутки.

"К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать ГСЧСникам, пожарным для того, чтобы прекратить этот пожар", – сказал Живицкий.

Глава ОВА добавил, что российские оккупанты разместили свою артиллерию в Боромлянской общине. Оттуда они уже не первые сутки ведут огонь по Тростянецкой общине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в Тростянце начался в ночь на 23 марта.

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