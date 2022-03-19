В Тростянце Сумской области российские войска обстреляли местную больницу, – глава ОВА

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Российские оккупанты обстреляли больницу в украинском городе Тростянец в Сумской области. Населенный пункт временно находится в облоге врага.

Очередное преступление российской армии против мирного населения Украины произошло в пятницу, 18 марта. О нем рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своей канале в Telegram.

По словам чиновника, здание медицинского учреждения практически разрушено. К счастью, пострадавших вследствие вражеской атаки нет.

"В Тростянце продолжают свою оккупацию российские вражеские войска. Сегодня они стреляли по больнице, разрушения крупные. Погибших, к счастью, нет", – отметил Живицкий.

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В то же время глава ОВА отметил, что украинские защитники разбили колону оккупантов в направлении Тростянца и отбивают атаки врага на этом направлении.

Ранее Живицкий рассказал, что оккупанты в регионе терроризируют и запугивают местных жителей, отбирают у них телефоны и оружие. 17 марта они убили двух человек – мужчину и молодую девушку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах вследствие артиллерийского обстрела со стороны оккупантов РФ произошел пожар на складе с лакокрасочной продукцией. Огнем оказалась охвачено помещение площадью более 6 тысяч квадратных метров.

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