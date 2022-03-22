В Тростянце оккупанты выкрали последнее авто скорой помощи,  медики и коммунальщики работают под обстрелами, – глава ОВА

Из-за преступных действий российской армии в городе Тростянец в Сумской области медицинские работники и коммунальщики вынуждены работать под постоянными обстрелами. Оккупанты украли у скорой помощи последний автомобиль – теперь станция осталась без транспорта.

Об этом по итогам понедельника, 21 марта, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем канале в Telegram. По его словам, то, что происходит в городе – геноцид и террор.

"Это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям. Сегодня было угнано последнее авто экстренной медицинской помощи с территории Тростянецкой центральной помощи, станция осталась без транспорта", – рассказал глава ОВА.

Видео дня

Он отметил, что вся Тростянецкая община – город и окрестные села – уже третью неделю находится в осаде российских военных, устраивающих террор.

"Они не останавливаются, одни идут на ротации, приходят новые, более жестокие и безжалостные", – сообщил Живицкий.

Он заверил местных жителей, что знает все, что происходит на каждой улице. По словам чиновника, власти области делают все возможное, чтобы терять Тростянец.

Как сообщал OBOZREVATEL, на химическом заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Авария произошла из-за обстрела российских оккупантов, который был совершен в 3:55 понедельника, 21 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!