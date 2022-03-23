В Тростянце на Сумщине вспыхнул масштабный пожар, его не могут потушить из-за обстрелов и уличных боев, – глава ОВА

В городе Тростянец Сумской области, который временно находится в оккупации российскими военными, вспыхнул масштабный пожар. Его не удается потушить, поскольку в населенном пункте не прекращаются обстрелы и уличные бои.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в ночь на среду, 23 марта. Видеообращение чиновника опубликовано на его канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Живицкий отметил, что Тростянец в данное время является самой "горячей" точкой в регионе. Бои не прекращаются уже несколько дней.

Он также призвал местных жителей из-за пожара закрыть окна в домах и квартирах, а лучше – находится в укрытиях.

Видео дня

"Начался очень большой пожар в Тростянце, поэтому обращаемся ко всем жителям города: пожалуйста, закройте окна, может быть очень большое задымление, и находитесь в укрытиях, потому что идут уличные бои и артиллерийские обстрелы", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта Живицкий рассказал, что из-за преступных действий российской армии в Тростянце медицинские работники и коммунальщики вынуждены работать под постоянными обстрелами. Оккупанты украли у скорой помощи последний автомобиль – теперь станция осталась без транспорта.

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