В Тернополе председатель облсовета прописал тендер под фирму, которая нарушает технологии дорожного строительства, – аналитик

В Тернополе компания, приближенная к председателю областного совета Михаилу Головко, собирается ремонтировать дорожное покрытие с нарушением технологии строительства. Речь идет о ТOB "ДОРСТРОЙ CЕPBIC ГРУПП".

Об этом написал аналитик ОО "Топливная ассоциация Украины" Андрей Дорошенко в своем блоге на сайте Цензор.Нет. Он отметил, что интерес к этой фирме возник из-за методов выполнения ремонтов, которые используют дорбудовцы.

"В частности, речь идет о литоэмульсионной смеси. Мы обратили внимание на эту особенность, ведь таким методом пользуются единицы предприятий", – подчеркнул аналитик.

Компания зарегистрирована в Киеве по адресу массовой регистрации, среди учредителей предприятия – уроженец Тернополя Проник Орест Юрьевич, в биографии которого указано, что существенную часть своей карьеры он был помощником нардепов.

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"Среди народных избранников, которым помогал Проник – действующий председатель Тернопольского областного совета – Михаил Головко. Возникает вопрос, не именно эта связь позволяет ТOB "ДОРСТРОЙ CЕPBIC ГРУПП" сейчас становиться участником торгов на ремонт дорог, заказчиком которых выступает, в частности, коммунальное предприятие Тернопольского областного совета "НАГЛЯДІНВЕСТБУД"? Ведь в отдельных условиях тендеров прописаны работы именно по устройству литоэмульсионной смеси, которую часто применяют дорбудовцы", – отмечается в материале.

Аналитик отметил, что литоэмульсионная смесь – это слой износа, который делают для того, чтобы защитить старое покрытие.

"То есть, литоэмульсионной смесью покрывают колейность, трещины или другие незначительные разрушения. Но ее не практикуют устраивать на новое покрытие. Чтобы гарантировать качество работы, в частности, прочность покрытия, отмечают специалисты, лучше использовать асфальтобетон слоем не менее 6 см", – утверждает Дорошенко.

По его словам, как один из слоев покрытия дороги "ДОРСТРОЙ CЕPBIC ГРУПП" использует Лэмс толщиной 1 см. А асфальтобетонное покрытие, которое идет слоем ниже, имеет 4 см.

"Это критически мало, говорят специалисты, ведь в таком случае есть большой риск разрушения отремонтированной дороги. То есть, тонкий слой асфальтобетона покрытий тонким слоем ЛЭМС, вызывает существенные сомнения в долговечности, ведь такая конструкция не является надежной", – написал автор материала.

Несмотря на это, по его словам, КП Тернопольского областного совета "НАГЛЯДІНВЕСТБУД" прописывает в тендерных требованиях наличие опыта использования ЛЭМС. И именно в таких торгах участвует "ДОРСТРОЙ CЕPBIC ГРУПП". В тендерах от других учреждений на ремонт дорог эта компания не участвует.

"Специалисты же отмечают нецелесообразность и непрактичности использования ЛЭМС в отдельных случаях и добавляют, что стоимость таких услуг не меньше, чем при использовании практичных методов работы, которые являются надежными", – говорится в тексте Дорошенко.

"Возможно, в таких действиях усматривается собственная выгода от продвижения лояльной компании? А это, в свою очередь, наверное, даст возможность председателю областного совета и его помощникам улучшить собственные условия? К примеру, недавно в Тернополе активно обсуждали информация о том, что в областном совете строят кухню для Головко. Отмечалось, что в админздании перемуровывают стены и перемещают работников. Для реализации задуманного пригласили дизайнера, а на ремонт планируют потратить около 500 тысяч гривен", – подытожил автор.