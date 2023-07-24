В течение недели энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в домах 80 тысяч семей

С 17 по 23 июля энергетики ДТЭК вернули свет 80 тысячам семей в 106 населенных пунктах Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На прошлой неделе враг сосредоточил воздушные атаки на Одесскую область. Всего за неделю без света осталось 4,7 тысячи семей Одесщины. Только за одну атаку на исторический центр Одессы 22-23 июля враг оставил без света 1 000 клиентов. Энергетики ДТЭК Одесские электросети .

В компании добавили, что в Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется высокая интенсивность обстрелов. Однако энергетики компании возобновили работу разрушенных из-за атак электросетей и вернули свет 69 тысяч семей Донбасса и 6,2 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Уже более 500 дней наши энергетики, несмотря на обстрелы, ежедневно возвращают свет в сложных и опасных условиях. С начала полномасштабного российского вторжения мы возобновили поставки света для 8,3 млн семей. Некоторым из них - десятки раз из-за регулярных обстрелов. Наша первоочередная задача - максимально оменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Ранее сообщалось, что в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.