В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят закрытие каналов Медведчука
В пятницу, 5 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne?
Выиграет ли Украина в информационной войне с Россией?
Почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины?
Гости студии:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО;
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Никита Потураев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики;
Андрей Парубий, народный депутат, "Европейская солидарность", спикер Верховной Рады Украины (2016-2019);
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон";
Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua";
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Диана Панченко, ведущая телеканала NewsOne;
Олесь Доний, политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов);
Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Татьяна Даниленко, журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
персональные санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.
В итоге 112, NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично, – эфиры можно найти в интернете.
Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
"Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала импичмент Зеленскому с формулировкой "за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины".
Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "112 Украина", ZIK и NewsOne "систематически занимались грубой антиукраинской пропагандой".
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что телеканалы финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в оккупированных районах Луганской области.