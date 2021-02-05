В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят закрытие каналов Медведчука

В пятницу, 5 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne?

Выиграет ли Украина в информационной войне с Россией?

Почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины?

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО;

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Никита Потураев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики;

Андрей Парубий, народный депутат, "Европейская солидарность", спикер Верховной Рады Украины (2016-2019);

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон";

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Диана Панченко, ведущая телеканала NewsOne;

Олесь Доний, политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов);

Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Татьяна Даниленко, журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

персональные санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

В итоге 112, NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично, – эфиры можно найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".