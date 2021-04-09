В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят санкции СНБО и проблему контрабанды в Украине
В пятницу, 9 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят полномочия СНБО, потери госбюджета из-за контрабанды и референдумы в Украине.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Имеет ли СНБО полномочия сразу на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и арест имущества даже без решения суда?
Что будет с теми, кого президент назвал главными контрабандистами страны?
Сколько государственный бюджет теряет из-за контрабанды?
Референдумы в Украине: смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО?
Участие в обсуждении примут:
Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики;
Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины;
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;
Александр Данилюк, секретарь СНБО (май-октябрь 2019), министр финансов Украины (2016-2018);
Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы (2019-2020);
Виктор Трепак, первый заместитель председателя СБУ (2015-2016), начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (2015 – 2016);
Орест Фирманюк, бизнесмен в сфере международной логистики (Стамбул, Турция).
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Он призван увеличить возможность граждан участвовать в управлении государством и снизить напряженность в обществе по сложным вопросам.