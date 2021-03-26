В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят развитие пандемии в Украине и темпы вакцинации от COVID-19

В пятницу, 26 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, как развивается пандемия COVID-19 в Украине и почему вакцинация продвигается слишком медленно, а также попытаются понять причины и последствия протестов, которые произошли под Офисом президента.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Начало третьей волны эпидемии: будет хуже?

Почему украинцев вакцинируют так медленно?

Протесты под Офисом Президента: почему это произошло и кто реально понесет ответственность?

Участие в обсуждении примут:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал протесты на Банковой 20 марта вандализмом, который дискредитирует его участников. Он убежден, что демонстранты намеревались спровоцировать агрессию со стороны полиции.