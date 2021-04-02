В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение войны на Донбассе и возможность новых санкций в Украине

В пятницу, 2 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят обострение войны в Донбассе, довыборы в Раду на 87-м округе и возможность новых санкций в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

РФ стягивает свои войска к границе с Украиной. Ждать ли еще большего обострения войны?

Сможет ли украинская армия ответить на провокации?

Что не так с выборами на 87-м округе?

Новые санкции на пороге. Кто следующий?

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода";

Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты, "Слуга народа", избирательный округ №87;

Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты, ВО "Свобода", избирательный округ №87;

Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты, "За будущее", и.о. №87;

Иван Маруняк, координатор наблюдения ГС "Опора" за выборами в Ивано-Франковской области;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;

Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.

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