В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение войны на Донбассе и возможность новых санкций в Украине
В пятницу, 2 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят обострение войны в Донбассе, довыборы в Раду на 87-м округе и возможность новых санкций в Украине.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
РФ стягивает свои войска к границе с Украиной. Ждать ли еще большего обострения войны?
Сможет ли украинская армия ответить на провокации?
Что не так с выборами на 87-м округе?
Новые санкции на пороге. Кто следующий?
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;
Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода";
Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты, "Слуга народа", избирательный округ №87;
Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты, ВО "Свобода", избирательный округ №87;
Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты, "За будущее", и.о. №87;
Иван Маруняк, координатор наблюдения ГС "Опора" за выборами в Ивано-Франковской области;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;
Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 марта русские террористы в Донбассе устроили минометный обстрел, в результате чего погибли четыре воинов ВСУ, еще двое получили ранения;
как заявил глава делегации страны в ТКГ Леонид Кравчук, Украина намерена поставить вопрос введения "пасхального перемирия" на Донбассе.