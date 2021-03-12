В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения, "Мотор Сич" и год карантина
В пятницу, 12 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят Харьковские соглашения, национализацию "Мотор Сичи", год карантина в Украине и возможное начало третьей волны пандемии.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
С чего на самом деле началась оккупация украинских территорий?
Кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений?
Национализация "Мотор Сичи": что дальше?
Как изменилась Украина за год карантина?
Готова ли страна к началу третьей волны пандемии?
Участие в обсуждении примут:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Кира Рудик, председатель партии "Голос";
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батьківщина";
Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";
Игорь Палица, председатель партии "За будущее";
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май-сентябрь 2019)
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье в ближайшее время будет возвращено законным способом в собственность Украины.