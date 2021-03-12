В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения, "Мотор Сич" и год карантина

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
1,3 т.
В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят карантин и оккупацию Украины

В пятницу, 12 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят Харьковские соглашения, национализацию "Мотор Сичи", год карантина в Украине и возможное начало третьей волны пандемии.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • С чего на самом деле началась оккупация украинских территорий?

  • Кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений?

  • Национализация "Мотор Сичи": что дальше?

  • Как изменилась Украина за год карантина?

  • Готова ли страна к началу третьей волны пандемии?

Участие в обсуждении примут:

  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

  • Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

  • Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

  • Кира Рудик, председатель партии "Голос";

  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батьківщина";

  • Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";

  • Игорь Палица, председатель партии "За будущее";

  • Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

  • Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май-сентябрь 2019)

  • Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

  • Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье в ближайшее время будет возвращено законным способом в собственность Украины.

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