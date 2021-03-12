В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения, "Мотор Сич" и год карантина

В пятницу, 12 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят Харьковские соглашения, национализацию "Мотор Сичи", год карантина в Украине и возможное начало третьей волны пандемии.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

С чего на самом деле началась оккупация украинских территорий?

Кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений?

Национализация "Мотор Сичи": что дальше?

Как изменилась Украина за год карантина?

Готова ли страна к началу третьей волны пандемии?

Участие в обсуждении примут:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Кира Рудик, председатель партии "Голос";

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батьківщина";

Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";

Игорь Палица, председатель партии "За будущее";

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май-сентябрь 2019)

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье в ближайшее время будет возвращено законным способом в собственность Украины.