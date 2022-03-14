В Сумской области снова не будет 'зеленых коридоров' для эвакуации, – глава ОВА

В понедельник, 14 марта, в Сумской области снова не откроются "зеленые коридоры". Это значит, что мирных жителей не смогут вывезти из горячих точек региона в более безопасные места.

Проблема в том, что ни один из маршрутов до сих пор не согласован. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он добавил, что в настоящее время переговоры о работе гуманитарных коридоров в Сумской области продолжаются.

Добавим, что согласно отчету Ирины Верещук об эвакуации гражданских граждан за 13 марта, в течение последних суток из Сумской области людей также не эвакуировали. А 12 марта из региона по "зеленому коридору" выехало 1453 автомобиля, в которых находились 5729 человек, 113 автобусов (перевезли 4343 человека) и один микроавтобус (10 человек).

Видео дня

Напомним: 10 марта из города Тростянец Ахтырского района Сумской области по "зеленому коридору" выехала колонна автомобилей. Несмотря на провокации оккупантов, часть жителей города удалось вывезти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области оккупанты ставят "Грады" в жилых кварталах и бьют по мирным жителям. В сети появилось видеоподтверждение.

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