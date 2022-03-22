В Сумской области российские оккупанты похищают школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины

Цинизму и мародерству российских оккупантов в Сумской области нет предела. Они начали угонять школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, это делается для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города.

"Цинизма и мародерства российских оккупантов на Сумщине нет предела. Орки постоянно угоняют школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины", - отметил Живицкий.

Он уточнил, что только за прошедшие двое суток оккупанты похитили автомобили:

Видео дня

"Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВИ

Автобус "АС4234" ВМ4559АА

"Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВИ

"Део Нексия" ВМ9689СК

Три машины зеленого цвета "ВАЗ2121 Нива"

АТ6348СЕ;

АТ6349СЕ,

АТ4345СЕ.

"ВАЗ 21113" ВМ3449АМ темнозеленая

Карета скорой "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ

Пожарная машина в с. Большой Бобрик

Глава Сумской ОГА подчеркнул, что если у граждан исчез или был угнан российскими военными автомобиль — нужно срочно сообщить об этом на 102. В частности, следует указать правоохранителям марку, цвет автомобиля и его государственный номер.

"На данный момент важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за преступных действий российской армии в городе Тростянец в Сумской области медицинские работники и коммунальщики вынуждены работать под постоянными обстрелами. Оккупанты украли у скорой помощи последний автомобиль – теперь станция осталась без транспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!