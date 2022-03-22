В Сумской области российские оккупанты похищают школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины
Цинизму и мародерству российских оккупантов в Сумской области нет предела. Они начали угонять школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, это делается для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города.
"Цинизма и мародерства российских оккупантов на Сумщине нет предела. Орки постоянно угоняют школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины", - отметил Живицкий.
Он уточнил, что только за прошедшие двое суток оккупанты похитили автомобили:
"Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВИ
Автобус "АС4234" ВМ4559АА
"Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВИ
"Део Нексия" ВМ9689СК
Три машины зеленого цвета "ВАЗ2121 Нива"
АТ6348СЕ;
АТ6349СЕ,
АТ4345СЕ.
"ВАЗ 21113" ВМ3449АМ темнозеленая
Карета скорой "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ
Пожарная машина в с. Большой Бобрик
Глава Сумской ОГА подчеркнул, что если у граждан исчез или был угнан российскими военными автомобиль — нужно срочно сообщить об этом на 102. В частности, следует указать правоохранителям марку, цвет автомобиля и его государственный номер.
"На данный момент важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями!" – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за преступных действий российской армии в городе Тростянец в Сумской области медицинские работники и коммунальщики вынуждены работать под постоянными обстрелами. Оккупанты украли у скорой помощи последний автомобиль – теперь станция осталась без транспорта.
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