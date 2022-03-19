В Сумской области оккупанты похищают и пытают местных жителей по наводкам сторонников 'русского мира', – глава ОВА

В Сумской области российские солдаты-оккупанты в населенных пунктах, которые временно находятся в их осаде, похищают и пытают людей. В этом им помогают местные жители, работающие на "русский мир".

Про военные преступления российской армии в пятницу, 18 марта, рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем канале в Telegram. Он напомнил местным поклонникам "русского мира" об уголовной ответственности.

За такое преступление им может грозить до 15 лет тюрьмы.

"Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при "пособничестве" местных жителей, которые работают на "русский мир". Я напомню, это недопустимо и влечет 15 лет заключения", – подчеркнул Живицкий.

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Глава ОВА отметил, что каждый, кто совершает подобное, может рассчитывать на судьбу врага в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Живицкий рассказал, что российские оккупанты обстреляли больницу в украинском городе Тростянец в Сумской области. Населенный пункт временно находится в осаде противника.

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