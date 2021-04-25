За сутки в Украине сделали менее 5 тысяч прививок от COVID-19, в Сумской области – всего 5

В Украины 24 апреля вакцину получили 4 531 человек. Наименьший показатель в Сумской области, где за минувшие сутки от коронавируса привили всего 5 человек.

С начала кампании прививки против COVID-19 получили 526 916 человек, из которых 526 914 получили первую дозу. Полностью завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, всего 5 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

24 апреля меньше всего прививок сделали в Сумской (5), Закарпатской (13), Ивано-Франковской (20), Луганской (45) и Тернопольской (47) областях. В то же время больше всего доз вакцины за прошедшие сутки получили в Харьковской (754), Одесской (414), Киевской (293), Винницкой (240) областях и городе Киеве (241).

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививок. По состоянию на 24 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Ранее OBOZREVATEL собрал данные о три вакцины, которые уже привезли в Украину.