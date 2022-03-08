В Сумах украинские военные захватили вражеский парадный танк. Видео

В городе Сумы украинские военные захватили российский танк. По словам военнослужащих, этот танк принимал участие в параде в Москве.

Бронетехника стала очередным трофеем Вооруженных сил Украины. Об этом говорится на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Стоит отметить, что с начала войны украинские военнослужащие захватили большое количество транспорта и бронетехники российских оккупантов. В большинстве случаев враг либо бежит с места боя, либо же сдается в плен бойцам ВСУ.

Напомним, 8 марта заработал гуманитарный коридор для города Сумы. Украина объявила по маршруту из города режим тишины в период с 9:00 до 21:00. Однако власти считают, что российская сторона готовит манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты ночью 8 марта снова обстреляли Бучу и другие регионы Киевской области из артиллерии. По словам мэра Анатолия Федорука, местные жители оказались фактически в заложниках из-за действий россиян.

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