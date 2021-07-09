В Сумах по программе Зеленского обновили приемное отделение центральной больницы

В Сумской центральной городской клинической больнице на 100% завершились работы по обновлению приемного отделения по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Сумская ОГА. В отделении также установлен компьютерный томограф. Принять пациентов оно сможет сразу по завершении разрешительных процедур.

Капитальный ремонт в отделении начался в октябре прошлого года. Сметная стоимость работ составила 7,4 млн гривен, которые были выделены из государственного и местного бюджетов.

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Подрядчик выполнил отделку фасада и помещений, заменил оконные, дверные блоки и сантехнику, установил систему видеонаблюдения, обустроил крыльцо и пандус, благоустроил территорию.

Поскольку новое современное оборудование, установленное в отделении, требует увеличения мощностей электросетей, эти работы планируются по отдельному проекту.

"Отделение уже достроено. И сегодня мы будем делать все возможное для того, чтобы оно как можно быстрее было сдано в эксплуатацию. В частности, ускоряем оформление разрешительных документов и запускаем в работу КТ. Жители областного центра должны лечиться в европейских условиях", – отметил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Как сообщил ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в этом году будет обновлено 177 приемных отделений.