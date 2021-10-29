В стационарах кислорода нет: семья из Донецкой области самостоятельно привозит баллоны для больной COVID-19 мамы

В Украине сегодня большинство "ковидных" больниц испытывают нехватку кислорода. Из-за этого родным пациентов с коронавирусом часто приходится самим их спасать, ища кислород, покупая и доставляя его в больницу за свой счет.

О том, как спасает свою мать от страшной смерти от коронавируса, рассказала жительница Краматорска Донецкой области Виктория Бойко в программе "Свобода слова с Савиком Шустером". Ее самый родной человек находится в реанимации больницы Торецка, которая в 70 км от их города, поскольку свободных мест в Краматорске нет (чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

"Ваша мама не доживет до утра – у нас кончился кислород", – такое сообщение получила Виктория от врачей, куда была госпитализирована ее мама.

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На вопрос, что делать, женщине ответили: ищите кислород. Семье пришлось самостоятельно по всей Донецкой области искать баллоны с кислородом и доставлять их в больницу. Сначала удалось купить просто пустой баллон. Они заправили его в нелегалов и привезли в больницу.

Но одного такого баллона хватает больной женщине всего на 5 часов. Поэтому через некоторое время Виктории снова позвонили из больницы и сказала, что снова нет кислорода.

Из-за этих перебоев состояние матери сильно ухудшилось. Виктория с мужем искали все варианты, как находить матери эти "баллоны жизни".

Они смогли взять в аренду шесть баллонов под залог в 15 тысяч гривен. Их хватит на сутки. "Это гарантия того, что наша мама не умрет за эти сутки", – говорит Виктория.

Эти шесть баллонов обходятся в 2 тысячи гривен. Частники сориентировались и заправка одного баллона ежедневно дорожает на 50 гривен. А достать кислород ежедневно становится труднее, поскольку он заканчивается по всей Донецкой области.

Муж Виктории самостоятельно доставляет баллоны в стационар, а потом просто дежурит под заведением, чтобы успевать их дозаправлять. Если они не успеют получить очередной кислород, их мама задохнется.

В такой ситуации находятся все больные Торецкой больницы Донецкой области. Но не только они. Перебои с кислородом начались по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL,

в Одессе в больнице закончился кислород, больных COVID-19 срочно перевезли в другой стационар. Среди инфицированных оказались пациенты в тяжелом состоянии.

А в больницах Херсонской области кислорода осталось на трое суток.

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