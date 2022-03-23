В СНБО предупредили о новых фейках и манипуляциях оккупантов

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности, и обороны предупреждает украинское население о новой череде фейков и манипуляций из России. Спецслужбы Кремля продолжают делать все возможное, чтобы провести дестабилизацию изнутри государства, поскольку просто так заполучить его извне им не удается.

Подборку последних материалов ведомства опубликовал Telegram-канал Ukraine NOW. Россия запустила "щупальца" в самые чувствительные для украинцев материи.

Так, в последнее время среди представителей венгерского общества на Закарпатье стали распространяться смс-уведомления с угрозами о физической расправе якобы от самих украинцев. Агентура ФСБ прибегает к подобным методам еще с 2014 года, поскольку панические настроения и раскол в украинском обществе – это главная цель оккупанта.

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К тому же российские пропагандисты начали публиковать рекламные вставки, где Кремль ясно угрожает Польше ядерным оружием.

"Это будет ядерная война! Храбрые поляки от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего", – звучит с голубых экранов зомбированных телезрителей.

Таким образом Россия накладывает в промытых умах основного электората Владимира Путина парадигму того, что ядерный удар по мнимым врагам – допустимая и не запредельная мера.

Для совсем недалеких почитателей "русского мира" Москва запустила бредовый фейк о неком "концлагере" на Луганщине, где бойцы батальона "Айдар" якобы последние восемь лет истязали русскоязычных. Также пропагандисты обвиняют в своих поражениях на фронте с ВСУ группу сатанистов, выполняющих соответствующие обряды, тем самым лишая противника преимуществ на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО продолжает развеивать главные и самые абсурдные фейки российских пропагандистов и просто аматоров, которые в желании оправдать свое фашистское поведение продолжают "клепать" выдумки про нацистов, бандеровцев и "мальчика в трусиках".

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