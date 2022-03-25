В СНБО назвали новые фейки оккупантов: вспомнили о Соросе и сыне Байдена

Спецслужбы России продолжают дезинформировать украинское население, чтобы дестабилизировать государственное устройство и посеять панику. Пропагандисты не гнушаются ничем, манипулируя такими абсурдными доводами, что поневоле возникает вопрос: оккупанты действительно держат нас за идиотов или просто сами беспросветные идиоты?

Согласно данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, оккупанты регулярно навязывают жителям блокадного Мариуполя ложь о том, что регион сдан Украиной российским войскам, в Запорожье отказались принимать беженцев, а в Одессе повсеместно уже водружают триколоры.

На территории временно оккупированных населенных пунктов россияне продолжают навязывать рубли в денежный обиход. Таким образом захватчики рассчитывают усложнить связь граждан Украины с собственной страной, на что жители славно известного Херсона реагируют предельно отрицательно.

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В Кремле продолжают подогревать байку о химических лабораториях в Украине. Однако к уже затертому до дыр фейку добавились личности американского магната Джорджа Сороса и сына президента США Хантера Байдена: они якобы и являются основными спонсорами производства биологического оружия.

Также на оккупированных территориях ежечасно транслируется реплика министра обороны РФ об "апокалипсисе" в случае отказа от российского газа. Альтернативу "голубому топливу" из страны-агрессора, по словам вражеских пропагандистов, нет и не может быть.

"Настоятельно призываем наших граждан не верить фейкам, дезинформации и открытой лжи российских оккупантов, цель которых состоит в дестабилизации украинского общества. Извне врагу не удается заполучить нашу страну, поэтому противник пытается подло действовать изнутри", – призывают в СНБО.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская артистка Тоня Матвиенко показала абсурдность фейковых новостей, которые транслируют пропагандистские СМИ РФ. "Как можно в такое верить?", – обратилась артистка к своей коллеге из России Полине Гагариной, которая ранее поддержала войну в Украине на концерте-митинге в "Лужниках".

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