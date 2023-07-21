В Славянск привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Выдача наборов с необходимыми продуктами питания от Фонда Рината Ахметова началась в прифронтовом Славянске. Бригады мобильной выдачи Фонда доставили в город три грузовика с гуманитарной помощью.

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Наборы с продуктами первой необходимости получат 6 тысяч семей. Тех, кому эта помощь нужна сейчас больше.

В состав наборов входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 253 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".