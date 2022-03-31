В Славутиче российские оккупанты убили атомщика, который служил в теробороне

Уже 35 дней подряд Вооруженные силы защищают нашу землю от полномасштабного вторжения российских оккупантов. 31 марта в Славутиче от пуль рашистов погиб герой, который ценой собственной жизни защищал независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом написали на официальном Telegram-канале "Энергоатом". "Коварный российский выстрел трагически оборвал жизнь Сидоренко Сергея Васильевича, работника ОП "Атомремонтсервис", входящего в состав ГП "НАЭК "Энергоатом", – говорится в сообщении.

Когда началась война, Сергей Сидоренко сразу записался в территориальную оборону Славутича. Он мужественно защищал свой город и свою страну. "Светлая память! Соболезнования родным. Не забудем и не простим!", – с грустью написали в посте.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что вражеские войска расстреляли автомобиль, в результате чего погибла целая семья. Рашисты убили в том числе и маленького ребенка.

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