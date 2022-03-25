В Славутиче местным жителям запретили передвигаться по городу: работают снайперы

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Жителям города Славутич Киевской области запретили передвигаться по городу. Запрет касается в том числе передвижения на транспортных средствах.

Это связано с тем, что в городе работают снайперы. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Славутича.

Городские власти требуют от жителей города выполнить эту меру предосторожности немедленно. До какого времени будет действовать запрет в мэрии, пока не сообщают.

"Срочно! Всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", – сообщили в горсовете.

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Ранее сообщалось, что оккупанты пытались взять штурмом Славутич Киевской области. Вражеские войска открыли огонь по блокпостам города.

Напомним, вражеские войска обстреляли блокпост в городе Славутич в Киевской области, из-за этого выезд из населенного пункта был невозможен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ выбили россиян из села Мощун Киевской области. Населенный пункт неделю назад был местом тяжелых боев, ведь он входит в так называемое Гостомельское направление.

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