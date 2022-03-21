В СIT оценили вероятность высадки российского десанта в Одессе: почти все морпехи уже воюют в Украине
Российские оккупанты дрейфуют в Черном море под Одессой и обстреливают город с кораблей. Однако риск десантирования морской пехоты с этих военных кораблей в городе крайне низок.
Россия уже задействовала в боях в Украине практически всех своих морских пехотинцев. Об этом сообщают эксперты Conflict Intelligence Team.
"Российские военные корабли снова находятся у берегов Одессы и даже обстреливают город. Но вполне возможно, что десантироваться с них просто некому — все или почти все морпехи уже воюют в Украине", - утверждают в CIT.
По данным экспертов, российские корабли из Черноморского флота выдвинулись под Одессу еще 15 марта. 21 марта они нанесли удары по побережью. Предполагалось, что именно с этих кораблей планируется десантирование оккупантов в Одессе. О таких планах предупреждали разведки западных стран, также об этом говорил самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко, демонстрировавший ранее карту вторжения.
Впромем, по мнению аналитика Майкла Кофмана, оккупационный десант не будет высаживаться в Одессе, пока к городу не подойдут сухопутные силы. Им прежде нужно захватить Николаев.
Но в CIT скептически относятся к вероятности десантирования оккупантов в Одессе. Ведь не видят у РФ достаточных для высадки десанта в городе сил. По данным организации, практически все морские пехотинцы уже задействованы в боях на других направлениях в Украине.
"Непосредственно в Крыму, откуда отправились десантные корабли, дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота. По данным украинского издания "Граты", после морской высадки в Херсонской области до 80 военнослужащих этого подразделения отказались участвовать в войне против Украины. Информация об "отказниках" военнослужащий 810-й бригады, попавший в плен под Мариуполем. Тот факт, что как минимум одна батальонная тактическая группа (БТГр) этой бригады воюет на Донбассе, доказывает видео, где видна колонна БТР-82А с характерными для морской пехоты воздухозаборными трубами. Кроме того, 21 марта в порту оккупированного Бердянска также разгрузили БТР-82А в "морской комплектации", которые, по всей видимости, отправят штурмовать Мариуполь по суше вместо морского десанта", - отмечают в CIT.
Увязли в боях в Украине и другие бригады морской пехоты, которые РФ перебросила перед началом вторжения.
"10 марта украинский Генштаб сообщил , что из Крыма переброшена БТГр 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота, которая, по некоторым данным, была частично доставлена в Крым перед началом полномасштабной войны. По информации из различных сетей (которую подтвердил нам информационный источник), погибший 7 марта военнослужащий Даниил Марченко служил в этой бригаде. Кроме того, публиковались фотографии трофейных документов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Также ГШ ВСУ заявляло ликвидации командира 61-й бригады морской пехоты Северного флота, однако, до наступления он перевелся в другое соединение, а никаких признаков переброски 61-й обрмп мы не замечали", - констатируют CIT.
На основании этой информации аналитики пришли к выводу, что незадействованных подразделений морской пехоты из переброшенных в Украину у России не осталось. Следовательно, для высадки десанта в Одессе России придется перебрасывать незадействованные ранее подразделения, что потребует много времени. Либо возвращать уже понесшие большие потери бригады, которые вернули в Крым. Также есть вариант собрать силы для десантирования из нескольких бригад.
Но, учитывая, что высадка десанта бессмысленна без предварительного выхода сухопутных сил оккупационной армии к Одессе с севера (что в CIT в обозримом будущем не прогнозируют) - десант в Одессе вряд ли высадится в ближайшее время.
"Мы считаем вероятность высадки морского десанта в Одесской области крайне низкой, хотя полность такую возможность сбрасывать со счетов нельзя. Подолжаем наблюдать за развитием ситуации", - констатировали в CIT.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 марта российские корабли снова появились в районе Одессы, была слышна стрельба.
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