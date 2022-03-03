В штабе ООС показали блестящую работу артиллерии по врагу

Артиллеристы Объединенных сил нанесли мощное огневое поражение, уничтожив колонны и скопления русских оккупационных войск. Украинская артиллерия работает всегда четко и максимально эффективно.

Об этом сообщили в Facebook ООС, опубликовав соответствующее видео. На кадрах виден артиллерист на фоне техники, произведшей множество выстрелов в сторону оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним: ранее российский оккупант Михеев Артем Андреевич из 30-й бригады реактивной артиллерии ВС РФ сдался в плен украинским защитникам. Таким образом, он попал под действие Женевской конвенции. Оккупант отметил, что зря не отказался от участия в войне, хотя мнения такие были.

"То, что я здесь увидел, то, что люди гибнут, гибнут дети – это все не шутки, что долбят по "гражданке", я бы никогда не хотел такого переживать. Простите меня, просто живите нормально, хорошо, чтобы не повторялось то, что переживают здесь в Украине. Бомбежка, вот это вот все. То, что говорят по телевизору, что мы не трогаем людей, я все видел своими глазами: долбят по домам", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 3 марта, на Николаевщине Силы специальных операций ВСУ полностью уничтожили колонну с боекомплектом для гаубиц, ни одного врага в плен не брали. Кроме того, обнародованы документы, подтверждающие направления, задачи и маршрут вражеской колонны.