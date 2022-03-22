В Северодонецке оккупанты целенаправленно уничтожают склады с продуктами питания, – Гайдай

В Северодонецке на Луганщине российские оккупанты уничтожают оптовые склады с продуктами питания. Однако, несмотря на то, что им удалось нанести ущерб местному бизнесу, жители города не останутся без еды, поскольку власти наладили поставки.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что по складам бьют прицельно, потому что знают, куда именно.

Глава ОВА также сообщил, что всего за прошедшие сутки, 21 марта, в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждены около 25 объектов, из них – 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

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Напомним: 21 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная на Луганщине. Под атаку подверглись многоэтажные и частные дома местных жителей, а также школа. В результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта Луганщина также попала под обстрелы оккупантов. Как следствие, погибли 4 человека, еще 10 получили ранения. Были повреждены 54 дома и объекты инфраструктуры. Противник накрыл огнем Северодонецк, Рубежное, Приволье, Кременную.

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