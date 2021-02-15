В сети появилось фото третьего погибшего воина ВСУ

В сети опубликовали фотографию третьего воина Вооруженных сил Украины, который погиб 14 февраля возле Новолуганского на Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве.

Снимок 26-летнего Дмитрия Мироненко появился на Telegram-канале "Харьков Life". Известно, что молодой защитник был родом именно со Слобожанщины.

"Старший солдат Дмитрий Мироненко, уроженец Харьковской области (1994 года рождения). Вечная слава Героям", – говорится в подписи.

По информации "Суспільного", похороны Мироненко состоятся 16 февраля в Харькове на Аллее славы кладбища №18. Герой служил в ВСУ с 2017 года. У него остались родители.

Напомним, вместе с Мироненко при взрыве также погибли двое защитников из Кременчуга – капитан Александр Войтенко (1984 года рождения) и старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения).

Из-за трагедии власти города объявили в Кременчуге двухдневный траур. Все трое погибших вместе служили в 81 отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинских военных и дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону ООС для установления всех причин потери наших защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве 13 февраля попрощались с 36-летним Александром Глушко, который также служил в 81 аэромобильной бригаде. Защитника 11 февраля убил вражеский снайпер на Донбассе.