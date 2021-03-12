В сети показали село-призрак на Полтавщине. Фоторепортаж

В 15 километрах от города Лохвица Миргородского района Полтавской области расположено заброшенное село-призрак Овдиевка, в котором больше никто не живет.

Как сообщается в Facebook-группе "Туристическая Украина. Отдых на Днестре. Бакота", здесь не случалось трагедий, как в Припяти – просто молодежь покинула дома, а старшие люди уже дожили свой век.

"Таких сел в Украине хватает: покосившиеся и разрушенные временем стены, проросшие в комнатах бывших спален яблони", – говорится в сообщении.

Большинство овдиевцев перебрались ближе к цивилизации – в соседнее (два километра) большое село Искивцы и в бывший райцентр Лохвицу. Других "развеяло по миру".

"Вы ничего не найдете об Овдиевке в Интернете. Разве что, село, которое пока еще есть на карте. Но какого уже практически нет", – пишут в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как город Припять, который стал призраком из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, мог бы выглядеть, если бы трагедия не случилась.