В сети показали раритетную фотографию украиноязычного Харькова

В сети опубликовали раритетную фотографию Харькова, которая подтверждает, что до тотального русифицирования советской властью город был полностью украиноязычным.

Снимок появился на странице блога History Ukraine в Twitter. Авторы публикации отметили, что он датирован началом 1920-х годов.

В кадре можно разглядеть одну из городских улиц, на обочине которой видно театральные афиши и вывески различных заведений. Все они написаны на украинском языке.

Так, над входной дверью большими буквами написано "Роздрібна крамниця", "Державна трудова ощадна каса №235 приймає цільові заощадження".

В комментариях под заметкой пользователи отметили, что никогда не воспринимали миф о русскоязичии Харькова. Кроме того, они опровергли распространенное советской пропагандой клише о якобы "первой столице Украины".

"Поймать Добкина и натолочь лицом об эту фотографию!", "Потом "город испортили", "Столица большевистской страны – да, была первой. А столицей Украины никогда он не был. Вот так. Учите матчасть", – написали с иронией подписчики блога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали фото старинной карты ХVIII века, на которой тогдашняя территория нашего государства четко подписана словом "Украина".