В сети показали раритетное фото "модного аксессуара" СССР

В сети показали раритетное фото полиэтиленового пакета с логотипом табачной марки Marlboro, который во времена позднего СССР считался "модным аксессуаром".

Снимки опубликовали на странице паблика "Исторические фото" в Twitter. Авторы отметили, что они датированы 1980-ми годами.

"Модники носили такие, дабы покрасоваться и показать достаток. Их стирали и сушили на прищепках. Такой пакет считался хорошим подарком на день рождения. Изготовлялись подпольными цеховиками", – рассказали в посте.

В комментариях под ним подписчики вспомнили об этом забавном факте и подтвердили, что к брендированным пакетам в советские времена действительно было повышенное внимание.

"С таким пакетом и по центру было прогуляться не грех, показать моду, так сказать", "Это было реально бредовое время. Не знаю, какие цеховики это делали, но мой брательник покупал у поляков чуть ли не за десятку. Мрак развитого социализма", "У меня был такой в детстве. 90-е", – вспоминают пользователи.

"Да это и сейчас дорогой подарок. Такой раритет", "Сделано в подполье, а качество –хр*н порвешь", "Помню как сейчас: в день, когда отец наконец дослужился в партаппарате до высокого кресла, его дома встречала мама со свечами, сделанными из сырной корки, и бутылкой портвейна. Венчало все это великолепие наличие именно такого пакета в качестве подарка. И ностальгия и стыд!", "Подклеивали скотчем и подкрашивали фломастерами", – продолжилось обсуждение под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович опубликовал красноречивую подборку фото, на которых показано, как советские люди "охотились" за дефицитными товарами, готовясь к Новому году. Собирать запасы они начинали за несколько месяцев до праздника.