В сети показали раритетное фото "модного аксессуара" СССР

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,0 т.
Пакеты Мальборо из СССР

В сети показали раритетное фото полиэтиленового пакета с логотипом табачной марки Marlboro, который во времена позднего СССР считался "модным аксессуаром".

Снимки опубликовали на странице паблика "Исторические фото" в Twitter. Авторы отметили, что они датированы 1980-ми годами.

"Модники носили такие, дабы покрасоваться и показать достаток. Их стирали и сушили на прищепках. Такой пакет считался хорошим подарком на день рождения. Изготовлялись подпольными цеховиками", – рассказали в посте.

Пакет Marlboro, популярный в СССР в 80-е годы

В комментариях под ним подписчики вспомнили об этом забавном факте и подтвердили, что к брендированным пакетам в советские времена действительно было повышенное внимание.

"С таким пакетом и по центру было прогуляться не грех, показать моду, так сказать", "Это было реально бредовое время. Не знаю, какие цеховики это делали, но мой брательник покупал у поляков чуть ли не за десятку. Мрак развитого социализма", "У меня был такой в детстве. 90-е", – вспоминают пользователи.

Пакет Мальборо

Пакет Мальборо

"Да это и сейчас дорогой подарок. Такой раритет", "Сделано в подполье, а качество –хр*н порвешь", "Помню как сейчас: в день, когда отец наконец дослужился в партаппарате до высокого кресла, его дома встречала мама со свечами, сделанными из сырной корки, и бутылкой портвейна. Венчало все это великолепие наличие именно такого пакета в качестве подарка. И ностальгия и стыд!", "Подклеивали скотчем и подкрашивали фломастерами", – продолжилось обсуждение под постом.

Пакет Мальборо

Пакет Мальборо

Пакет Мальборо

Пакет Мальборо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович опубликовал красноречивую подборку фото, на которых показано, как советские люди "охотились" за дефицитными товарами, готовясь к Новому году. Собирать запасы они начинали за несколько месяцев до праздника.

СССР