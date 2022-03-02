В сети показали погибшего в бою бойца ВСУ: служил в танковой бригаде. Фото

В бою с российскими оккупантами за украинский город Чернигов погиб 22-летний воин ВСУ Владислав Рыбачик. Герой Украины проходил военную службу по контракту в первой танковой бригаде воинской части А 1815 в Черниговской области.

Украинский защитник был родом из населенного пункта Бугаевка в Полтавской области. Об этом сообщили на Facebook-странице "Я люблю Бугаевку". Жизнь военнослужащего оборвалась 24 февраля.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 2 марта, похоронить Рыбачика не удалось. Из-за боевых действий его тело до сих пор не перевезли на родную землю.

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"Рыбачик Владислав Владимирович 2000-го года рождения проходил военную службу по контракту в первой танковой бригаде воинской части А 1815 года поселок Гончаровское Черниговской области. Активный жизнерадостный юноша, который еще только начинал строить свои планы на жизнь, мечтал, любил. Всегда хотел быть военным, – говорится в сообщении.

Напомним: Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям оккупантов. Как сообщается, Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат. В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны РФ во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 7688 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко объявил награду за уничтожение российских оккупантов и вражеской техники. Он отметил необходимость самоорганизовываться для сопротивления.

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