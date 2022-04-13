В сети показали, как выглядит дом российского оккупанта, который пошел воевать против Украины. Видео

В сети показали дом в России одного из российских оккупантов по фамилии Сабашников, который занимался мародерством в Буче на Киевщине. Он расположен в селе Оймур в Кабанском районе Бурятии РФ и выглядит как курная изба.

Так дом солдата российской армии охарактеризовал блогер Андрей Луганский, который и показал его в своем TikTok. Он подчеркнул, что дом на снимке – не 17-го века, он был снят летом 2021 года. Также блогер акцентировал, что к этой курной избе проведено электичество.

По его словам, это объясняет, почему оккупанты в Украине удивляются кирпичным домам, ноутбукам и "Нутелле".

Курная изба – изба без трубы, черная, в которую дым валит из устья печи и выходит в волоковое оконце или в двери.

Видео дня

Как известно, российские оккупанты занимаются позорным мародерством в домах жителей временно захваченных населенных пунктов Украины. Причем записывают глумливое видео своих "геройств".

На кадрах видно, что после того, как солдаты РФ поразвлекались в доме украинцев, они вышли во двор, где на столе заметили банку с шоколадной пастой: "Глянь, как ук**пы живут! Нутеллочка, бл**ь". Пи**расы е**ные". Судя по такой неадекватной реакции, нормальную еду захватчики давно не видели.

Отметим, что подобные случае не единичны. Военнослужащие Вооруженных сил России, а также их пособники из так называемых "Л/ДНР", массово обчищают жилье украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые из "освободителей" в Черниговской области впервые в жизни увидели унитазы. Российские оккупанты никак не могли понять, как это – ходить в туалет прямо в доме.