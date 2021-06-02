В сети показали, как проходит "Большая стройка" трассы Днепр-Павлоград по программе Зеленского. Фото

В сети показали, как проходит ремонт трассы европейского уровня М-04 Знаменка – Луганск – Изварино в Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Фото поделился Юрий Голик на своей странице в Facebook.Он уточнил, что на снимках показан участок автодороги, который расположен возле села Булаховка.

"Днепропетровская область. Трасса Днепр – Павлоград (часть трассы М-04 – ред.). Возле с. Булаховка", – прокомментировал он.

Как известно, на объекте работает 250 сотрудников и 150 единиц спецтехники.

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Сейчас рабочие устраивают верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона согласно европейским стандартам, укрепляют обочины, обустраивают автобусные остановки и проводят ремонт водопропускных труб.

Специалисты также планируют установить барьерное ограждение, обустроить съезды и примыкания, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Работы обещают завершить в июне этого года.

По словам и. о начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Коломийцева, новое покрытие будет почти вчетверо толще старого - слой достигнет 37 см.

Трасса международного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино протяженностью 597,7 км проходит через 4 области и имеет стратегическое значение. Она станет частью самой длинной в стране магистрали М-30 Стрый - Изварино, которую планируют открыть ко Дню Независимости.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.