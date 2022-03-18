В сети показали, как оккупанты увозили с Чернобаевки разбитые вертолеты. Видео

В сети появилось видео, как российские оккупанты перетаскивают разбитые вертолеты из Чернобаевки на Херсонщине. Там 18 марта ВСУ в который раз накрыли аэропорт со скоплением техники рашистов.

Кадры опубликовал Telegram Адвокат Права. На них видно, как военные автомобили с буквой Z тянут выведенные из строя вертолеты с такой же маркировкой.

Напомним: ВСУ снова разнесли позиции оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. На этот раз уничтожен командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим. Эта армия отвечала за создание и обеспечение "вооруженных сил" ОРДЛО.

Видео дня

По предварительным данным командующий 8-й общевойсковой армией РФ ликвидирован в результате великолепной операции ВСУ. Не исключено, что он не один: есть основания полагать, что вместе с ним могли быть уничтожены еще несколько российских генералов. В настоящее время информация проверяется.

Как сообщал OBOZREVATEL, по позициям и технике врага на аэродроме в Чернобаевке украинские воины отработали уже в пятый раз. И каждый раз после удара "непобедимая армия" снова стягивала на аэродром свою технику. Ведь, как известно, "снаряд в одну воронку дважды не падает".

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