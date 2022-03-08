В сети показали душераздирающие кадры прощания полицейского из Ирпеня с сыном, которого эвакуировали

Ольга Липич
Общество
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В сети показали душераздирающие кадры прощания полицейского из Ирпеня с сыном, которого эвакуировали
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В сети показали щемящие кадры прощания полицейского в украинском городе Ирпень под Киевом, со своим маленьким сыном. Ребенка вместе в мамой удалось эвакуировать в безопасное место спустя несколько дней атаки российских террористов на город.

Душераздирающее видео опубликовали на Youtube во вторник, 8 марта. На кадрах ребенок сильно плачет и не хочет уезжать от отца, которому пришлось остаться в городе, чтобы защищать его жителей от захватчиков из страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Малыша пытались успокоить и даже предлагали сладости, но он отказался, продолжив плакать у папы на руках.

Мальчик очень плакал
Видео дня
Мальчик очень плакал

Отметим, что украинские военнослужащие уже несколько дней пытаются эвакуировать людей из Ирпеня, который постоянно обстреливают российские оккупанты. Город оказался практически разрушенным из-за атак террористов. Путинские "освободители", чтобы получить доступ к столице, несколько дней вели в Ирпене ожесточенные бои, а людей убивали прямо на дорогах. Там нет света, воды и тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогал ролик с украинским мальчиком, который плачет, идя на фоне остальных людей, ставших вынужденными беженцами из-за начатой РФ войны. Ребенка, о родителях которого ничего неизвестно, заметили на границе с Польшей в пункте пропуска Медика.

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