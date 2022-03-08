В сети показали душераздирающие кадры прощания полицейского из Ирпеня с сыном, которого эвакуировали

В сети показали щемящие кадры прощания полицейского в украинском городе Ирпень под Киевом, со своим маленьким сыном. Ребенка вместе в мамой удалось эвакуировать в безопасное место спустя несколько дней атаки российских террористов на город.

Душераздирающее видео опубликовали на Youtube во вторник, 8 марта. На кадрах ребенок сильно плачет и не хочет уезжать от отца, которому пришлось остаться в городе, чтобы защищать его жителей от захватчиков из страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Малыша пытались успокоить и даже предлагали сладости, но он отказался, продолжив плакать у папы на руках.

Видео дня

Отметим, что украинские военнослужащие уже несколько дней пытаются эвакуировать людей из Ирпеня, который постоянно обстреливают российские оккупанты. Город оказался практически разрушенным из-за атак террористов. Путинские "освободители", чтобы получить доступ к столице, несколько дней вели в Ирпене ожесточенные бои, а людей убивали прямо на дорогах. Там нет света, воды и тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогал ролик с украинским мальчиком, который плачет, идя на фоне остальных людей, ставших вынужденными беженцами из-за начатой РФ войны. Ребенка, о родителях которого ничего неизвестно, заметили на границе с Польшей в пункте пропуска Медика.

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