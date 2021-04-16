В сети показали документ о заселении вымерших от голода сел Украины россиянами

В сети обнародовали исторический документ, который доказывает, что советская власть заселяла вымершие от голода украинские села россиянами.

Его фото появилось на странице в Twitter сообщества History Ukraine. Примечательно, что на телеграмме стоял гриф "Совершенно секретно".

"27 декабря из Центрально-Черноземной области отправлен последний эшелон переселенцев-колхозников в Украину. Всего с 13 ноября сего года отправлено 80 эшелонов в составе 3 488 вагонов. В эшелонах отправлено 4 800 хозяйств с общим количеством едоков 25 958, из которых 13 242 взрослых и 10 716 детей. Количество вывезенного переселенцами скота и птицы таково: лошадей – 2 329, коров – 3 472, мелкого скота – 38 44 и птицы – 19 816 голов. В ближайшее время высылаем спецсводку о ходе подготовки к отправке (в количестве 3 000 хозяйств) второй партии переселенцев", –сообщалось в ней.

Авторы поста отметили, что она была датирована концом 1933 года – как раз, когда геноцид против украинцев достиг своего пика и унес миллионы жизней.

Кроме того, в этом паблике показали еще одно символическое фото с доказательством преступлений Москвы против нашего народа в ХХ веке. На нем запечатлен момент разбора коморы "кулака" в селе Удачное Донецкой области в 30-х годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали еще одну фотографию с доказательством жутких последствий Голодомора в Украине в 1932-1933 годах. На ней запечатлено опустошенное село на Харьковщине, где совсем не осталось жителей.