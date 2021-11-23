В сеть выложили 3D модель 'Большой стройки' нового моста через Днепр в Кременчуге

В Кременчуге на Полтавщине приступили к строительству пилонов нового моста через реку Днепр. Первые пять металлических труб, которые будут служить фундаментом левого пилона, частично уже погружены в проектное положение.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Полтавской области, обнародовав видео с 3D моделью моста.

Кременчугский мост строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

“Совместно с компанией Doğuş Grubu подготовили 3D модель строительства будущих пилонов. Все работы выполняются в акватории реки. При помощи вибропогрузчика труба устраивается на глубину 6-7 метров. Затем ударным дизель-молотом происходит погружение в проектную отметку”, - говорится в сообщении Службы.

Видео дня

Всего на мосту разместят 40 металлических труб, погруженных на 50 метров. Каждая из них имеет длину 36 метров, а диаметр – 2 метра.

Далее мостовики перейдут к бурению внутри труб, чтобы выбрать геологические породы. После этого устроят металлический каркас сооружения, проведут бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой.

Новый мост с подходами строится параллельно существующему Крюковскому. На правом берегу Днепра он будет выходить на набережную, где будет сообщаться с трассой Н-08 Борисполь-Мариуполь. Также будет развязка с возможностью съезда на Литературный переулок. На левом берегу мост будет оканчиваться на Большой набережной со съездом на Флотскую улицу.

Работы выполняет компания Doğuş Grubu. В процессе задействованы 172 специалиста из Турции и Украины (88 работников из Украины и 84 из Турции).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.