В селе на Волыни появилась улица Коко Шанель

В селе Струмовка Волынской области одну из улиц официально переименовали в честь французского модельера Коко Шанель. Решение о присвоении нового названия улицы депутаты сельского совета поддержали на сессии 23 декабря.

По словам главы Подгайцевской объединенной общины Юрий Семенюка, новое название улице присвоили еще весной этого года по решению исполкома. Об этом сообщает издание "Суспільне".

Глава общины рассказал, что изначально желание переименовать улицу в честь Коко Шанель выразил представитель застройщика, который возводит в селе большой комплекс. Началось все с того, что в работах по облагораживанию территории принимали участие французские строители.

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Именно они попросили застройщика проявить инициативу и сделать так, чтобы комплекс каким-то образом был связан с Францией. При этом сельский голова подчеркнул, что заботы о замене табличек со старым названием улицы возложил на себя застройщик.

Коко Шанель - французский модельер, основательница модного дома Chanel. Оказала существенное влияние на европейскую моду XX века. Единственный человек из мира моды, кого журнал Time внёс в список ста самых влиятельных людей XX века. Она ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье.

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