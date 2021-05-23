В 'санкционный список СНБО' внесли чеченцев, воюющих на Донбассе против России, – Ярош

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сообщил, что в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вошли чеченцы, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии.

Как он написал на своей странице в Facebook 23 мая, речь в частности идет о военных из добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Он предположил, что "кремлевская агентура проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину".

"Именно поэтому агенты Кремля всунули в списки воров, бандитов, антиукраинских элементов, людей, которые плечом к плечу с нами прошли военный путь с 2014 года, защищая нашу свободу и независимость. Предупреждаю власть: мы, наших собратьев-чеченцев, не отдадим на поругание врагу", – написал Ярош.

Он предупредил, что будет готов "использовать силу для их защиты".

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