В "санкционный список СНБО" внесли чеченцев, воюющих на Донбассе против России, – Ярош
Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сообщил, что в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вошли чеченцы, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии.
Как он написал на своей странице в Facebook 23 мая, речь в частности идет о военных из добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Он предположил, что "кремлевская агентура проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину".
"Именно поэтому агенты Кремля всунули в списки воров, бандитов, антиукраинских элементов, людей, которые плечом к плечу с нами прошли военный путь с 2014 года, защищая нашу свободу и независимость. Предупреждаю власть: мы, наших собратьев-чеченцев, не отдадим на поругание врагу", – написал Ярош.
Он предупредил, что будет готов "использовать силу для их защиты".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Применены ограничительные меры до 557 так называемых воров в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.
Стали известны имена некоторых воров в законе, на которых решением Совета национальной безопасности и обороны наложили санкции. Обнародовали имена 44 человек из 557.