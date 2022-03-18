В Санкт-Петербурге хакеры раскрыли правду об убитых военных РФ. Видео

В России неизвестные хакеры взломали экран с бегущей строкой на одном из почтовых отделений Санкт-Петербурга. На мониторе была размещена правдивая информация о количестве людских потерь российской армии в войне в Украине.

Так, хакеры озвучили цифру в 14200 убитых российских солдат, а также указали, где можно получить более точную информацию об убитых и пленных. Видео размещено в телеграмм-канале Perepichka News.

"…Погибло 14200 военнослужащих РФ. Пленные и погибшие в телеграм-канале rf200_now. Слава ВСУ!!! Слава Украине!!!" – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцам на телефоны начали поступать опасные SMS-сообщения якобы о получении средств. Сообщение выглядит так: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…", и далее следует ссылка. По ней переходить запрещается. Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан.

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