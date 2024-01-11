'В санатории я начала ходить без костылей': раненая волонтерка из Орехова прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Летом враг обстрелял Орехов управляемыми авиабомбами. Часть "предназначалась" для пункта несокрушимости, где находились мирные люди. Жанна – одна из волонтеров пункта – получила тяжелые ранения. После сложного лечения она прошла курс реабилитации в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

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"Я приехала сюда на костылях, а сейчас по помещению уже могу ходить. Это очень важно, ведь моя жизнь – это движение... Я знала еще с 2014 года, что Ринат Ахметов помогает людям. Если бы не он, то я бы сюда не попала. Спасибо безгранично", – делится Жанна.

Она вспоминает день обстрела. Перед "прилетом" волонтер раз раздавала гуманитарную помощь. Когда объявили тревогу, люди скрылись в укрытии. Но третья бомба стала роковой.

"Я в коридоре была и меня бросило метров на 4. Ноги перебило обе, руки сломало, зубы выбило... В шоковом состоянии я что-то вытащила из своего тела. Сейчас у меня вторая группа инвалидности", – вспоминает Жанна.

И добавляет, что силы сейчас дают осознание, что ты нужен другим. Она – нужна. Дома ее ждут.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).