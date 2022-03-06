В ряды теробороны Украины вступили уже 100 тысяч украинцев – Нацгвардия

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С начала российского вторжения в Украину 24 февраля в территориальную оборону вступило уже 100 тысяч украинцев. После войны она станет частью системы обороны нашей страны.

Об этом в Facebook сообщила Национальная гвардия Украины. Там выразили благодарность каждому смелому украинцу и украинцам, которые демонстрируют несгибаемый дух украинского воина.

"Гордимся такой подмогой, вместе до конца!" – отметили в Нацгвардии, подчеркнув, что свет обязательно победит тьму.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

в Василькове на Киевщине во время боя с российскими диверсантами погибли три представителя теробороны. В частности, художник, заслуженный деятель Украины Сергей Пущенко, бойцы добровольческой группы Степан Ковалюк и Ярослав Гранитный;

Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Его будут набирать из иностранцев, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности.

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