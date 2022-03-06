В ряды теробороны Украины вступили уже 100 тысяч украинцев – Нацгвардия

Марина Погорилко
Общество
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С 24 февраля в ТРО вступило уже 100 тысяч украинцев
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С начала российского вторжения в Украину 24 февраля в территориальную оборону вступило уже 100 тысяч украинцев. После войны она станет частью системы обороны нашей страны.

Об этом в Facebook сообщила Национальная гвардия Украины. Там выразили благодарность каждому смелому украинцу и украинцам, которые демонстрируют несгибаемый дух украинского воина.

"Гордимся такой подмогой, вместе до конца!" – отметили в Нацгвардии, подчеркнув, что свет обязательно победит тьму.

В территориальную оборону вступило уже 100 тысяч украинцев.
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