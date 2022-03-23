В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку: погибли трое человек, среди них – двое детей, – Гайдай

Российские оккупанты обстреляли жилой многоэтажный дом в Рубежном Луганской области. В результате погибло трое человек, среди которых двое детей.

Из-за обстрела в доме возникли многочисленные пожары. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Гайдая, вражеский снаряд разорвался на пятом этаже. Трагедия произошла вечером, около 20:00, когда армия России усилила обстрелы.

"Снаряд попал в многоэтажку. В Рубежном трое погибших, из них два ребенка Трагедия произошла вечером, когда армия России усилила обстрелы. Около 20 часов враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них – дети", – сообщил глава области.

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Напомним, в Северодонецке на Луганщине российские оккупанты уничтожают оптовые склады с продуктами питания. Однако, несмотря на то, что им удалось нанести ущерб местному бизнесу, жители города не останутся без еды, поскольку власти наладили поставки.

Ранее сообщалось, что 21 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная на Луганщине. Под атаку подверглись многоэтажные и частные дома местных жителей, а также школа. В результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

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