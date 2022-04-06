В российском Белгороде начали травить голубей, насмотревшись пропаганды о 'биолабораториях' в Украине. Видео

В российском городе Белгород местные жители начали травить голубей, боясь, что они разносят биологическое оружие из Украины. Фейк про "биолаборатории" пропагандисты начали разгонять после вторжения России в Украину.

Видео с отравленными птицами на своем канале в Telegram обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во вторник, 5 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах местный житель показывает умерших голубей в одном из дворов Белгорода и предполагает, что их отравили.

Видео дня

"В Белгороде юродивое стадо, одурманенное роспропагандой, решило по-своему бороться с мировым заговором против параши – потравили во дворе голубей. Маразм и стремительную деградацию рашистского населения можно объяснить только одним – ошибкой эволюции!" – написал Геращенко.

Ранее в подъезде одной из многоэтажек Белгорода жительница развесила объявление с призывом не кормить голубей. Россиянка повторила пропагандистский нарратив о том, что в якобы Украине инфицируют птиц холерой и чумой.

Она написала, что таких "лабораторий США" в Украине уже 36, а работают они более двадцати лет.

Отметим, что никаких "лабораторий" в Украине нет, эта информация – нелепый фейк, придуманный в России. Впервые информацию о биооружии в Украине распространило министерство обороны России. Там заявили, что знают про проект США о лабораториях в Украине по" изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на фейки россиян заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали.

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