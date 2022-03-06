В российских БТРах вместо кресла табуретка: генерал-майор СБУ рассказал о больших проблемах в армии Путина

Большинство военной техники российских захватчиков, которая находится в Украине, – в ужасном состоянии. Их необратимо ждут проблемы, а украинцам остается только выдержать это нашествие.

Об этом рассказал рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун, сообщает "24 канал". По его словам, России будет тяжело отправить других воинов в Украину, так как сначала предстоит найти вооружение, которое можно сюда завезти.

"Мы видим, кстати, качество этого вооружения. На парадах это одно дело, а другое – когда у них вместо кресла табуретка в БТРах. Ситуация ужасная", – сказал генерал-майор СБУ.

Он добавил, что есть какая-то часть и модернизированной техники, но это не сильно улучшает ситуацию. При этом солдаты, которых РФ стянула к границам Украины, – не все кадровые военные.

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"Даже то количество, которое мы считали, больше 100 тысяч (на границах. – Ред.) – это не все кадровые военные, часть – это просто обычные "каратели" (росгвардия), которые должны были прийти и наводить здесь "русский мир", – сказал Ягун.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Сумской области украинские защитники уничтожили колону техники российских оккупантов. И это еще далеко не все потери оккупантов за последнюю ночь;

украинцы могут помочь силовикам находить и уничтожать технику российских оккупантов на территории нашего государства. Кроме того, они могут идентифицировать, откуда именно враг перебросил свои силы.

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