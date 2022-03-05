В России заявили, что наступают на Украину 'широким фронтом': о своих потерях умолчали

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В министерстве обороны России заявили, что наступают на Украину "широким фронтом". Представитель ведомства генерал Игорь Конашенков перечислил ряд малоизвестных населенных пунктов, по его выражению, "освобожденных" российскими войсками.

Об этом пишет Русская служба BBC. В частности, он утверждает, что в Житомирской области "ударом высокоточного оружия" уничтожен склад противотанковых комплексов Javelin и NLAW.

Всего за время военной операции, как заявил Конашенков, уничтожено 2037 объектов украинской армии.

О собственных потерях представитель российского минобороны умолчал.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести потери в войне, которую глава страны-агрессора России начал против Украины. На восьмой день боевых действий ряды врага поредели примерно на 9000 человек.

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