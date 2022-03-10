В России заявили, что главы МИД обсудят возможность прямых переговоров Путина и Зеленского

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что главы российского и украинского МИД обсудят возможность прямых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако при этом он не стал прогнозировать вероятность такой встречи.

По словам Пескова, необходимо дождаться обсуждения вопроса возможной встречи двух президентов главами МИД. Об этом он рассказал российским журналистам, сообщает издание "Лента".

"Вопрос прямых переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского обсуждается главами МИД двух стран", – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Киев регулярно выступает с такими предложениями. В то же время Песков подчеркнул, что встреча президентов пока находится на стадии обсуждения.

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Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал его уйти с украинской земли или же сесть за стол переговоров лично.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в турецкой Анталии начались переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они встретились впервые с начала широкомасштабного вторжения РФ на нашу территорию.

Отметим, что 7 марта состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Продолжались переговоры почти четыре часа.

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