В России заканчиваются резервы, но они не оставляют планов по Киеву и Харькову, – Данилов

Продолжается девятый день украинского национального сопротивления. Московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Украинские военные и силы ТРО на сегодняшний день перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва. Жернова ВСУ, ТРО и других силовых подразделений по перемалыванию разнообразных Z, V, A и другого российского оккупационного материала работают эффективно и умело", – заверил Данилов.

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По его словам, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам из-за осознания собственной слабости.

Секретарь СНБО отметил, что обстрел территории Запорожской АЭС, который был совершен путинскими террористами в ночь на 4 марта, поставил мир перед угрозой глобальной катастрофы. И только благодаря героическим действиям отряда ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области удалось локализовать опасность. Данилов уверен, что Кремль начал достигать своих целей в Украине, открыто используя террористические методы, из-за несостоятельности сделать это военным путем.

"Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание прежде всего российских сил специальных операций и десанта в украинскую военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел", – подчеркнул Данилов.

"Поэтому вся российская верхушка приближается к Гааге все быстрее и неотвратимо", – добавил он.

Секретарь СНБО сообщил, что сейчас горячим остается Южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий, чтобы попытаться оцепить Одессу.

Как сообщалOBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина дает отпор российским оккупантам уже 196 часов. В настоящее время происходит слом ситуации – наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений, а на некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление.